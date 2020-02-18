За 2019 год было зарегистрировано порядка 300 тыс. преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием методов социальной инженерии, сообщил на XII Уральском форуме замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Филипп Немов.

Это на 68% больше, чем в 2018 году, уточнил представитель прокуратуры Дмитрий Антонов.

В том числе выросло число хищений с помощью кредитных карт. «Выявлено более 44 тысяч, причастных к совершению 65 238 преступлений в сфере IT-технологий. В том числе 15 920 лиц, причастных к хищению денежных средств у граждан с использованием сети Интернет», — добавил представитель МВД.