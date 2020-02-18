Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать законопроект, который направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов. По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, документ может быть принят в весеннюю сессию.

Неверов на встрече с главой государства напомнил, что было дано поручение найти решение вопроса по пенсионерам-опекунам, по индексации их пенсий. Он отметил, что была проделана работа совместно с правительством, и такое решение найдено, законопроект подготовлен и внесен.

«Мы просили бы поддержать его, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять и, естественно, решить этот вопрос, с которым к вам обращались непосредственно пенсионеры-опекуны», — сказал Неверов.

«Хорошо. Это очень правильное и справедливое решение», — ответил Путин.