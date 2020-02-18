Группа компаний «Регион» может продать банк «Веста» и Руснарбанк Московскому Кредитному Банку (МКБ), основным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, сообщил председатель совета директоров ГК «Регион» Сергей Менжинский.

По его словам, у каждого банка группы своя стратегия. Руснарбанк — монопродуктовый банк с тремя основными продуктами, которые он развивает — автокредиты, гарантии и кредитование под залог, рассказал Менжинский. «Он достаточно успешный, в принципе, в этом сегменте он и будет развиваться. Что касается «Весты» — это наиболее сложный для нас игрок», — сообщил Менжинский. «Предполагаем, что в ближайшее время мы эти банки, возможно, будем предлагать на продажу Московскому Кредитному Банку», — сказал он.

Как пояснили в пресс-службе ГК «Регион», речь идет лишь о потенциальной возможности и синергетическом эффекте от перехода двух банков (кроме Дальневосточного Банка), входящих в группу компаний «Регион», в банковский бизнес МКБ.

«Такой сценарий возможен в рамках объединения активов Романа Авдеева и Сергея Сударикова, и об этой синергии, прежде всего в продуктовой линейке, говорилось и ранее. Переговоры по согласованию стоимости и параметров сделки в настоящее время ведутся. По их завершении мы публично озвучим всю информацию», — заявили в пресс-службе ГК «Регион».