Второй кассационный суд признал законным приговор осужденному на 12,5 года колонии бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.

Защита просила суд отменить приговор и вынести оправдательный, прокуратура просила отменить приговор в части оправдания по одному эпизоду взятки и вернуть на новое рассмотрение.

Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества По словам юристов, тот факт, что доказать взятку не удалось, еще не означает дисквалификации доказательств.

Захарченко отбывает наказание в колонии № 5 в Мордовии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года по обвинению в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении двух взяток в особо крупном размере. Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей. Позже срок наказания был сокращен на полгода.

Ранее суд оправдал Захарченко по эпизоду о взятке в размере 800 тыс. рублей от владельца ресторана La Maree Меди Дусса.