Правительство РФ прорабатывает вопрос об увеличении числа точек, где можно получить чеки tax free. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания в Госдуме РФ, передает ТАСС.

«В правительстве, действительно, прорабатывается вопрос об увеличении числа точек, где будет возможно получение чеков tax free. Мы сейчас взвешиваем вопрос, какие финансовые последствия повлечет расширение эксперимента. В ближайшее время выступим с инициативой расширения эксперимента», — отметил Сазанов.

По его словам, возможны различные варианты расширения системы tax free. «Там разные есть варианты: возможно, например, убрать статус эксперимента, и любая точка сможет претендовать на вхождение в систему tax free, либо это будет по ограниченному перечню точек — в зависимости от финансовых последствий, соответственно, правительство будет принимать решение. Но расширение в какой-то форме точно произойдет», — сказал Сазанов.

Он добавил, что изменения могут быть предложены в рамках подготовки ко второму чтению поправок к законопроекту об электронных чеках в системе tax free. «Такой вариант возможен. Если будет отменен режим эксперимента и расширен на всю территорию Российской Федерации, то это, конечно, поправки в закон», — указал замминистра.



Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free. С 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).