Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает гражданам Китая въезд в Россию. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает РБК .

Запрет на поездки в Россию вводится для граждан Китая, посещающих страну как с туристическими, так и с деловыми, учебными и частными целями. Граница для них будет закрыта с 20 февраля. Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».



Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.