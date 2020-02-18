Минкомсвязь РФ ведет плотную дискуссию с Apple по вопросу обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты. Об этом во вторник заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев, комментируя заявления других крупных игроков рынка о готовности исполнять соответствующие требования законодательства, передает ТАСС.

В понедельник о готовности исполнять требования законодательства РФ по обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV сообщила южнокорейская Samsung. В свою очередь китайская Xiaomi заявила, что будет при необходимости устанавливать российское программное обеспечение на гаджеты, а в Huawei отметили, что работают над этим вопросом и стремятся найти оптимальное для всех участников рынка решение.

Xiaomi согласна на предустановку софта на гаджеты для России В свою очередь в Huawei отметили, что работают над вопросом об обязательной предустановке и «стремятся найти оптимальное решение для всех участников рынка».

«Мы с ними ведем плотную дискуссию», — сказал Шадаев, отвечая на вопрос о том, планирует ли Apple предустанавливать российский софт на свои устройства.



В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и, по мнению авторов документа, будут способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. Перечень гаджетов, для которых наличие отечественного софта станет обязательным, самих приложений, а также порядок их установки должно определить правительство.