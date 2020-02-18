Правительство не поддержало законопроект «Справедливой России» о снижении налога на добавленную стоимость до 15%, сообщает РИА Новости.

Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость до 15% с нынешних 20% уже с 1 июля 2020 года, даже несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Кабмин обращает внимание, что снижение ставки НДС «приведет к сокращению доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере», при этом авторами законопроекта не представлены расчеты и обоснования сумм выпадающих доходов федерального бюджета.

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15% Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Правительство также отмечает, что снижение ставки НДС «фактически не влияет на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения на товары (работы, услуги), а также от маркетинговой политики».

Авторы законопроекта, действительно, ожидают, что снижение НДС до 15% приведет к сокращению поступлений по нему в консолидированный бюджет РФ на сумму порядка 1 трлн рублей в год. Но, по их мнению, выпадающие доходы в первые годы могут быть компенсированы перераспределением средств в рамках трехлетнего бюджета за счет ранее накопленных резервов.



Более того, разработчики рассчитывают, что такое снижение уже на третий год применения приведет к превышению дополнительных налоговых поступлений над выпадающими доходами на 870 млрд рублей, и затем прогнозируют их стабильный рост.