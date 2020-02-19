Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), пишет РБК . Это следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта. Комиссия намерена отказаться от плана провести первые аукционы на частоты для 5G, вместо этого совместному предприятию крупнейших российских операторов разрешат провести дополнительные тесты предлагаемого диапазона. Также ГКРЧ планирует разрешить операторам использовать для развития 5G без дополнительных аукционов уже выделенные им частоты, которые сейчас применяются для работы других поколений сетей связи.

Частоты 24,25—24,65 ГГц предлагается выделить «неопределенному кругу лиц», в том числе «для создания технологических сетей связи», — претенденты смогут получить ресурс без торгов, направив соответствующую заявку ГКРЧ. Также комиссия планирует выделить компании «Новые цифровые решения» (СП «Ростелекома» и «МегаФона» для развития 5G) и «Роскосмосу» полосу 24,65—29,5 ГГц до марта 2021 года для проведения тестирования, чтобы уточнить характеристики радиоэлектронных средств 5G-операторов. Операторы смогут использовать для строительства сетей 5G имеющиеся у них частоты без «оформления отдельных решений ГКРЧ». Комиссия не готова выделить для развития 5G диапазон 3,4—3,8 ГГц, который является основным в мире для развития нового стандарта.

СМИ: Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России В министерстве не видят смысла в том, чтобы операторы создавали совместное предприятие только для расчистки частот.

По словам операторов, они «крайне разочарованы» тем, что вопрос выделения 3,4—3,8 ГГц для развития 5G так и не решен. Как указал представитель пресс-службы «Ростелекома», нет никаких подвижек по выделению «золотого» диапазона 3,4—3,8 ГГц и нет планов и намерений как-то решать этот вопрос. Предлагаемый ранее в качестве альтернативы диапазон 4,4—4,9 ГГц, оказывается, также ограничен. Альтернативы 3,4—3,8 ГГц нет, а ставка на другие диапазоны обусловит технологическое отставание страны, пояснил представитель «Ростелекома». Представитель «МегаФона» заявил, что оператор поддерживает отмену предыдущего решения ГКРЧ, принятого в конце декабря. «МегаФон» также рассчитывает, что Минкомсвязь в итоге разрешит операторам использовать частоты 3,4—3,8 ГГц для развития 5G.

По словам представителя пресс-службы Huawei, большого выигрыша от запуска 5G в тех же частотах, которые сейчас используются для других стандартов, операторы получить не смогут. Там недостаточно частотного ресурса для демонстрации реальных преимуществ 5G, для этого необходимо 80—100 МГц свободного частотного ресурса, указал он.

​Евросоюз намерен запустить первые сети 5G к концу года Первые услуги 5G будут предоставлены к этому времени в 138 городах ЕС.

Еще один участник рынка отмечает, что исходя из того, какие новые частоты готова выделять ГКРЧ, стандарт 5G в России в ближайшее время будет развиваться очень ограниченно. Из-за международных решений использование частот в диапазоне 4,4—4,9 ГГц не должно создавать помех другим странам. Испытания в полосе частот выше 24 ГГц показывают, что сигнал сети, созданной только в этой полосе, прерывается, как только абонент оказывается не в прямой видимости от базовой станции, пояснил собеседник издания.