Без накопительного элемента пенсионная система выглядит неполной и ущербной, заявил гендиректор НПФ «Открытие» Михаил Моторин в интервью «Коммерсанту» . Отвечая на вопрос издания, рассматривается ли гарантированный пенсионный план (ГПП) в качестве плана для роста НПФ, он рассказал, что коэффициент замещения для человека с достатком выше среднего не будет адекватным его нуждам.

«Человек с заработком 20 тысяч рублей будет получать, к примеру, пенсию 14 тысяч рублей — коэффициент замещения составит 70%. Если человек зарабатывает 100 тысяч рублей и имеет при выходе на пенсию те же 14 тысяч рублей — это только 14%. Понятно, что государство не сможет обеспечить высокий коэффициент замещения для зарплат выше среднего. Человек, имеющий высокую зарплату, выходя на пенсию, резко понижает свой уровень потребления и уровень жизни. Без накопительной части обойтись невозможно», — пояснил Моторин.

Он отметил, что несколько попыток, которые были предприняты государством по этому направлению, не привели к должному результату. «Была попытка начислять 6% за счет государства. Сейчас эта накопительная компонента заморожена, и ясно, что разморожена не будет. Была попытка софинансирования — 12 тысяч рублей от клиента на 12 тысяч рублей от государства. Но и она сошла на нет вместе с накопительной компонентой в рамках ОПС», — сообщил Моторин.

Программу софинансирования пенсионных накоплений могут распространить на ГПП Минфин и ЦБ обсуждают перенос программы софинансирования взносов на ГПП.

По его словам, добровольная система без должных стимулов и должной господдержки тоже будет обречена на провал, люди ее просто не воспримут. «Например, если гражданину сказать, что он будет отчислять 2% с зарплаты и такой же процент будет отчислять работодатель и еще 2% государство — это доходность, которую в моменте не может дать ни один инвестиционный инструмент. Тогда о такой добровольной системе уже можно говорить, для работника это уже будет очень интересно», — прокомментировал гендиректор НПФ «Открытие».