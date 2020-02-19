Российские фондовые индексы в среду начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,69% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 095,41 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,84% и равнялся 1 528,28 пункта.

Внешний фон свидетельствует об умеренно позитивной динамике, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его прогнозу, это позволит индексу Мосбиржи вслед за глобальными площадками попытаться отыграть часть вчерашних потерь и двинуться в направлении 3 100 пунктов.



«В случае же ухудшения конъюнктуры возможен откат к уровням 3 050 пунктов — минимумы последних двух недель», — комментирует эксперт.

