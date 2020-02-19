Банк России установил официальные курсы валют на 20 февраля.

Курс доллара понизился на 8,25 копейки, составив 63,6873 рубля (63,7698 рубля на 19 февраля). Курс евро снижен на 30,59 копейки, до 68,7823 рубля (69,0882 рубля на 19 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,59 рубля (минус 22 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 68,72 рубля (минус почти 8 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,56—63,9 рубля за доллар и 68,67—69 рублей за евро.