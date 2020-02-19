Минфин считает неплохой конъюнктуру для выхода на внешний рынок заимствований, будет учитывать ситуацию с коронавирусом, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

«В долларах нам практически технически невозможно размещаться. В других валютах смотрим, проводили консультации с разными инфраструктурными организациями. Пока препятствий не видим, будем смотреть на конъюнктуру. В принципе, она неплохая. Есть коронавирус — посмотрим», — сказал Колычев.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщал, что Минфин пока отбирает банки-агенты для выпуска евробондов РФ в 2020 году, и эта работа может быть завершена весной, возможно, ближе к маю. По его словам, приоритет отдается выпускам в евро.

Говоря о влиянии ситуации с коронавирусом на рынок ОФЗ, Колычев отметил, что «на аппетит рисков это в любом случае влияет, в том числе и на Россию». «Но Россия в портфелях фондов сейчас скорее рассматривается как защитный актив. Поэтому в меньшей степени», — добавил замглавы Минфина.