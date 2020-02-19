На территории России мошенничество с кражей данных карты через скимминговые устройства больше не работает, заявил куратор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Сычев на XII Уральском форуме.

«У нас вообще исчезла из статистики такая категория, как скимминг <...> Когда нам говорят, что с карты что-то списали где-то в банкомате, это 100% использование карты за рубежом и хищения там же, за рубежом. На территории Российской Федерации не работает», — рассказал куратор ФинЦЕРТ Банка России.

Согласно отчету ФинЦЕРТа за 2019 год, в семи из десяти случаев хищение средств происходило с помощью методов социальной инженерии. По данным ЦБ, большая часть операций без согласия клиентов — физических лиц совершается в результате получения злоумышленниками прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждения владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников.