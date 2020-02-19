Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) запустил сезонное предложение — вклад «Я помогаю ветеранам».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — от шести месяцев до полутора лет. Процентная ставка составляет 5,3% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня проценты начисляются в размере 60% от ставки вклада.

В конце срока действия вклада из суммы начисленных процентов один рубль на каждую полную тысячу рублей из суммы первоначального взноса перечисляется благотворительная помощь в адрес «Российского союза ветеранов» ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам военной службы в рамках программы «Живем и помним».

Оформить вклад можно в период с 19 февраля по 31 мая.