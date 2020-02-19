Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, в котором предусмотрены средства для реализации мер послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, поправки в бюджет поступили в Госдуму и направлены в профильный комитет по бюджету и налогам. По его словам, необходимо обеспечить приоритетное рассмотрение поправок, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента.

Кабмин рассмотрит поправки в бюджет для выполнения послания Путина Правительство также планирует как можно скорее доработать проект закона о защите капиталовложений.

На эти цели за 2020—2022 годы необходимо выделить дополнительно более 2 трлн рублей, пояснил Володин. «Это средства, необходимые на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличения на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена», — перечислил он.

По информации Минфина РФ, поправки в федеральный бюджет на трехлетку предполагают рост расходов на 163 млрд рублей в 2020 году, на 557 млрд рублей — в 2021-м и на 678 млрд рублей — в 2022 году.

Доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей — в 2021-м и на 755 млрд рублей — в 2022 году. Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей — в 2021-м и 22,8 трлн рублей — в 2022 году. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей — в 2021-м и 22,4 трлн рублей — в 2022 году. При этом профицит бюджета остается на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП в 2020 году и росте на 0,1% ВВП в 2021—2022 годах.