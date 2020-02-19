Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр боливара, пишет Bloomberg со ссылкой на копию контракта между сторонами.

«Правительство (Венесуэлы. — Прим. ред.) обратилось к государственному производителю денежных знаков в России для приобретения 300 млн новых банкнот боливара. Номинал купюр составит от 10 тыс. (0,14 доллара) до 50 тыс. (0,68 доллара) боливаров», — говорится в заметке.

Иностранные правительства впервые за 9 лет вернули России больше кредитов, чем взяли Рост платежей по российским кредитам связан с вероятным ужесточением политики Минфина по отношению к своим зарубежным заемщикам.

По словам агентства, контракт между Гознаком и Венесуэлой был заключен в ноябре 2019 года. Каракас заплатит за услугу 6,8 млн евро. Общий номинал банкнот составит 143 млн долларов.

На сайте Гознака отмечается, что его производственные мощности позволяют ежегодно производить 11 тыс. тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд экземпляров банкнот, 3,5 млрд монет, до 40 млн паспортов, от 30 до 45 млн почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции. Годовой объем производства компании составляет 46 млрд рублей.