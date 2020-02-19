Социальные пенсии 3 млн граждан будут проиндексированы на 6,1% с 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда, ссылаясь на министра труда и соцразвития Антона Котякова.

Индексация социальных пенсий производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший 2019 год.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий», — пояснил Котяков.

Как сообщили в Минтруде, расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года.