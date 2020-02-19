Минэкономразвития (МЭР) разработало пакет законопроектов, снижающих риски субъектам инновационной деятельности, в первую очередь представителям высокотехнологичных компаний, говорится в сообщении ведомства.

Предлагается внести изменения в закон «О науке и государственной научно-технической политике», Бюджетный кодекс и Уголовный кодекс. Реализация положений проектов позволит установить допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих венчурное финансирование с использованием бюджетных средств.

«В настоящее время в России отсутствует специальное регулирование как венчурной отрасли в целом, так и отдельных аспектов, связанных с ее государственным финансированием. При этом участники венчурного рынка несут ответственность за использование государственного финансирования на общих основаниях», — отметила заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко.