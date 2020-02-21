V Всероссийский банковский форум «Трансакционный бизнес 2020. Как увеличивать доходы и конкурировать при тотальной идентичности?» состоится 18 марта 2020 года в Москве.

Ключевые вопросы форума:

  • Как изменится ландшафт трансакционного бизнеса после внедрения СБП?
  • За счет чего повышать средний чек клиента?
  • Что станет драйвером роста трансакционного бизнеса?
  • Как работать над привлечением и лояльностью клиентов при продуктовой идентичности?

Среди спикеров:

  • управляющий директор дивизиона «Трансакционный бизнес» Сбербанка Александр Завалько;
  • руководитель по управлению комплаенс-рисками в блоке «Малый и средний корпоративный бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская;
  • вице-президент — заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;
  • директор департамента малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин.

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