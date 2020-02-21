V Всероссийский банковский форум «Трансакционный бизнес 2020. Как увеличивать доходы и конкурировать при тотальной идентичности?» состоится 18 марта 2020 года в Москве.
Ключевые вопросы форума:
- Как изменится ландшафт трансакционного бизнеса после внедрения СБП?
- За счет чего повышать средний чек клиента?
- Что станет драйвером роста трансакционного бизнеса?
- Как работать над привлечением и лояльностью клиентов при продуктовой идентичности?
Среди спикеров:
- управляющий директор дивизиона «Трансакционный бизнес» Сбербанка Александр Завалько;
- руководитель по управлению комплаенс-рисками в блоке «Малый и средний корпоративный бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская;
- вице-президент — заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;
- директор департамента малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин.
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