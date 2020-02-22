Выбор канала пополнения банковского счета напрямую связан с возрастом клиента. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».



Так, клиенты 50—60 лет и старше предпочитают пополнять счет в классических кассах. Среди клиентов всех возрастов именно на их долю приходится самое большое число подобных операций — 27,75% (50—60 лет) и 25,32% (60+). Согласно статистике финучреждения, активнее других пополняют счета через банкоматы клиенты 40—49 лет (30,16%) и 50—60 лет (26,75%). На остальные возрастные группы приходится 43,09%.

«Представители более молодого, активного и восприимчивого к финансовым инновациям возраста предпочитают мгновенные безналичные платежи. По данным банка «Русский Стандарт», именно такие клиенты уже успели оценить удобство СБП для пополнения счета. Быстрые платежи на первом месте по востребованности у клиентов 30—39 лет (44,71%). Стараются не отставать от них и представители возраста 40—49 лет (22,33%), а на третьем месте — клиенты 20—29 лет (19,62%). На остальные возрастные группы приходится 13,34%», — отмечается в сообщении.

Клиенты 30—39 лет чаще других пополняют счета через мобильные приложения — на них приходится 42,07% всех операций. На втором месте — категория 40—49 лет (27,7%), на третьем — молодежь 20—29 лет (17,09%). На остальные возрастные группы приходится 13,14%.

«Исключением из общего тренда, что безналичные платежи — самые популярные у молодежи, а наличные — у старшего поколения, стала лишь статистика пользования интернет-банком. Его чаще всего предпочитали представители среднего возраста. Поколение, на глазах которого началась активная фаза развития эры компьютеров в стране, лидирует в статистике пополнения счетов в интернет-банке: клиенты 40—49 лет чаще других предпочитают привычный интерфейс большого экрана — а именно 30,16%, а также клиенты 30—39 лет — 27,19%. На остальные возрастные группы приходится 42,65%», — пояснили в «Русском Стандарте».

Активнее всего пополняют счета с помощью сайтов платежных онлайн-сервисов клиенты 30—39 лет — на их долю приходится 35,74% всех операций в этом канале. На втором месте стоит поколение 40+ (34,01%). На остальные возрастные группы приходится 30,25%, заключили в банке.