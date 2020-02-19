Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 148,7 млрд рублей за счет остатков неиспользованных бюджетных средств. Соответствующий документ от 18 февраля опубликован на официальном портале правовой информации.

«Минфину внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 148 млрд 712 млн 808,5 тыс. рублей за счет не использованных в 2019 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года», — говорится в распоряжении, текст которого приводит ТАСС.

Мишустин 13 февраля отметил, что резервы Кабмина имеют жесткую целевую привязку. По словам премьера, «они должны использоваться только для финансирования непредвиденных расходов, которые в основном бывают при чрезвычайных ситуациях, а если речь идет о текущей плановой работе, о выполнении нацпроектов, других мероприятий, действовать нужно в рамках существующего бюджета и бюджетного цикла».

До этого, 10 февраля, он потребовал, чтобы министры не давали необоснованных обещаний по выделению средств резервного фонда Кабмина на увеличение финансирования тех или иных проектов. Мишустин подчеркнул, что в расходовании как бюджетных средств, так и денег из резерва необходима «строгая бюджетная дисциплина».

Он также потребовал разобраться с причинами, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств по итогам года. Глава Кабмина поручил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко совместно с Минфином «проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года — с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности».



Кроме того, премьер-министр потребовал провести «ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию».