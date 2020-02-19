Минфин России на аукционе 19 февраля разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 10,71 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении ведомства.

Объем размещения соответствовал объему предложения бумаг, а спрос на них со стороны инвесторов был более чем втрое выше — 35,478 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,41% от номинала, доходность по цене отсечения — 2,6% годовых. Средневзвешенная цена равнялась 99,4236% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,6% годовых.

Выручка от размещения достигла 10,653 млрд рублей.



Ранее в среду Минфин разместил два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом — на 20,321 млрд и 20 млрд рублей — также при втрое более высоком спросе.