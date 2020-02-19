Банк «Открытие» более чем в полтора раза нарастил все ключевые показатели своего лизингового бизнеса по итогам 2019 года. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Общий объем лизингового портфеля группы банка «Открытие» на 1 января 2020 года превысил 94 млрд рублей, увеличившись за год на 84%. Объем продаж по стоимости имущества без НДС вырос в 2019 году на 72% до 73 млрд рублей.

По итогам 2019 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) группы компаний «Балтийский Лизинг», входящей в группу банка «Открытие», превысил 53,95 млрд рублей. Это на 26,7% больше показателей 2018 года. За 2019 год ГК «Балтийский Лизинг» заключила 19 688 сделок финансового и операционного лизинга по сравнению с 16 196 сделками в 2018-м. Лизинговый портфель ГК «Балтийский Лизинг» на 1 января 2020 года составил 65,06 млрд рублей.

Объем нового бизнеса «Балтийского Лизинга» по итогам 2019 года вырос на 26,7% Объем нового бизнеса компании «Балтийский Лизинг» по итогам 2019 года превысил 53,95 млрд рублей, что на 26,7% больше итоговых показателей 2018 года. Такие данные представили в среду в организации.

«Приоритетным направлением бизнеса для «Балтийского Лизинга» является розничный сегмент. Большой объем сделок в этом сегменте помогает диверсифицировать портфель. На сегодня более 90% сделок «Балтийского Лизинга» — договоры с представителями малого и среднего бизнеса, которых, как правило, интересует именно розничный лизинг», — указывают в «Открытии».

ООО «Открытый лизинг» — еще одна дочерняя лизинговая компания банка «Открытие», специализирующаяся на сделках с крупными корпоративными клиентами. Компания вышла на рынок лизинговых услуг в начале 2019 года. За прошедший год компания сформировала лизинговый портфель в размере 29 млрд рублей, объем продаж по стоимости лизингового имущества без НДС за 2019 год составил более 19 млрд.



В рейтинге ведущих лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2019 года, подготовленном агентством «Эксперт РА» , ГК «Балтийский Лизинг» находится на восьмом месте, а «Открытый Лизинг» — на 17-м, напоминают в «Открытии».

