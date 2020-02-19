Федеральный суд Южного округа американского штата Нью-Йорк в среду продлил на неопределенный срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС из суда.

«Временный запрет продлен», — сказал судья Кевин Кастел, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram. Судья уточнил, что определит позже, в течение какого срока будет действовать данная мера. На запрете на все время разбирательства настаивали представители американского регулирующего органа.

Адвокат Александр Драйливски, представляющий интересы Telegram, обратил внимание судьи на то, что компания должна выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram, до 30 апреля. «Это не должно вызвать проблем», — ответил Кастел, однако не уточнил, как именно это скажется на продолжительности ограничительной меры. Драйливски отметил, что компания готова согласиться с временным запретом.



СМИ: Telegram заручился согласием инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Если инвесторы захотят расторгнуть соглашение 30 апреля 2020 года, им вернется 1,23 млрд долларов, или около 72% инвестиций.

Аналогичных договоренностей стороны достигли в октябре 2019 года, их тоже утвердил суд. Telegram Group Inc. обязалась тогда не продавать и не распространять каким-либо образом Gram до завершения слушаний 19 февраля. Теперь этот запрет снова в силе.