Государственные крупные инвестпроекты не получили почти четверть средств, предусмотренных для них в бюджете 2019 года, — не было использовано более 200 млрд рублей из 850 млрд рублей, пишут «Известия» . Это самый низкий уровень исполнения инвестпрограммы за последние 16 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (СП) об исполнении федерального финансового плана.

Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) предназначена для вложений в крупные объекты капитального строительства. Основная причина сбоев в получении средств — бюрократические проволочки, следует из документа СП. В частности, в инвестпрограмму было включено множество проектов без необходимых для старта строительства документов: разрешений, специальных законодательных норм, договоров и т. д. Общая сумма вложений, не обеспеченных документацией, составила 275 млрд рублей.

Прошлый год в целом был рекордно низким по уровню исполнения государственных расходов. Согласно записке СП, объем зависших бюджетных средств, которые планировалось инвестировать в экономику, составил 1,1 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2018 году. Показатель стал худшим за последние 11 лет. Как отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на презентации доклада по исполнению бюджета, больше всего денег не удалось использовать по таким разделам государственных затрат, как «Национальная экономика» (не вложено 254 млрд рублей), «Национальная оборона» (236 млрд рублей) и «Общегосударственные вопросы» (233 млрд рублей). По госпрограммам было освоено 94% средств, или 11,2 трлн рублей из 11,9 трлн.

По словам экспертов, такой уровень исполнения — это очень низкий показатель, который свидетельствует о неготовности объектов принимать инвестиции. Чтобы изменить ситуацию, нужно качественнее прорабатывать программу ФАИП, активно внедрять механизм государственно-частных концессий и провести комплекс мероприятий по улучшению делового климата, считают эксперты.