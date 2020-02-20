Ресурсы, которые бизнес получает от предоставленных государством преференций по налогам, необходимо направлять не на дивиденды, а в экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Этой задаче будет посвящен этот год, выстраиванию отношений с налогоплательщиками, с тем, чтобы те ресурсы, которые получает налогоплательщик из-за преференций, предоставленных государством, направлялись не на дивиденды, а в экономику», — сказал Силуанов.

По его словам, Минфин и ФНС разрабатывают новый подход работы со льготами. «Получил льготу — высвобождаемые средства направь на инвестиции», — добавил он.