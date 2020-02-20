Почта Банк снизил минимальную ставку по кредитам наличными на 2 процентных пункта (до 7,9% годовых) в рамках услуги «Гарантированная ставка», которая позволяет пересчитать кредит по сниженной ставке и вернуть разницу. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы кредит был пересчитан по «гарантированной» ставке, клиенту необходимо погасить его без просрочек в течение не менее 12 месяцев. После этого разница между ставкой при заключении кредитного договора и «гарантированной» будет перечислена на сберегательный счет в дату полного погашения кредита», — говорится в релизе.

Ставка 7,9% действует для пенсионных, зарплатных, а также активных клиентов банка (тех, кто ежемесячно тратит по картам банка или в «Почта Банк Онлайне» от 10 тыс. рублей), для остальных категорий — 9,9%.

В Почта Банке можно получить кредит наличными на любые цели от 50 тыс. рублей (для пенсионеров — от 20 тыс. рублей) до 1,5 млн рублей на срок от 36 до 60 месяцев. Для этого достаточно двух документов — паспорта и СНИЛС, а предварительное решение можно получить за одну минуту.

