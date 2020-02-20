Общие сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование жизни») в IV квартале 2019 года выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и в целом за 2019 год составили 20,8 млрд рублей, следует из релиза компании.

Сборы по НСЖ в 2019 году выросли на 11% и превысили 10 млрд рублей. Доля НСЖ в портфеле «Капитал Life» в 2019 году увеличилась на 17% и составила 49% от общего портфеля (10,2 млрд рублей).

Компания «Капитал Life» в течение 2019 года совершила выплаты более чем 100 тыс. клиентов, из них по накопительным программам — более 19 тыс. клиентов, которые получили 4,9 млрд рублей.