ЦБ установил официальные курсы валют на 21 февраля.

Курс доллара повысился на 5,4 копейки, составив 63,7413 рубля (63,6873 рубля на 20 февраля). Курс евро понизился на 1,18 копейки, до 68,7705 рубля (68,7823 рубля на 20 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,77 рубля (плюс почти 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 68,83 рубля (плюс 13 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,66—63,89 рубля за доллар и 68,68—68,98 рубля за евро.