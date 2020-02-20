Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка на уровне «ruA». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при высокой способности к его генерации, устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительными оценками качества активов и уровня корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет кредитный портфель (около половины валовых активов на 1 января 2020-го). В структуре кредитного портфеля около 70% объема задолженности приходится на ссуды корпоративным клиентам, розничный портфель (18% ссудной задолженности на 1 января 2020-го) более чем наполовину представлен ипотечными кредитами.

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за 2019 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 55%, ликвидными активами (LAT) — 67%), заключили в «Эксперт РА».

