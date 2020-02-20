Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на информацию уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России. По словам представителя Кремля, эти данные еще предстоит проанализировать.

«Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение. Это важная информация», — заявил Песков.

«Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать», — сказал он, отвечая на вопрос, связана ли такая статистика с тем, что предприниматели нечистоплотно ведут дела, или же это свидетельство ужесточения уголовного преследования.