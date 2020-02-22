Количество поисковых запросов, связанных с удаленной работой, по итогам 2019 года выросло на 57% по сравнению с показателями 2018-го. Таковы данные исследования «Авито Работы». Количество соответствующих вакансий при этом увеличилось более чем на 9%, а резюме — почти на 22%.



«Объявления с возможностью удаленной работы стали популярнее за год как у работодателей (плюс 9,3% вакансий по сравнению с 2018 годом), так и у соискателей (плюс 21,7% резюме). Средняя зарплата также увеличилась: в вакансиях чуть менее чем на 3%, в резюме почти на 10%. При этом соискатели в среднем претендуют на значительно более низкую зарплату (26,4 тысячи рублей), чем готовы предложить работодатели (45,6 тысячи рублей). По числу поисковых запросов, связанных с удаленной работой, лидируют Москва (8% от общего количества запросов по стране) и Санкт-Петербург (5%): жители со всей страны ищут работу в компаниях, расположенных в крупных городах», — отмечается в сообщении.

Удаленную работу также часто ищут в Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде (по 2% от всероссийского показателя). На остальные крупнейшие города, которые рассматривались в рамках исследования, пришлось 16% поисковых запросов.

«Среди крупнейших городов страны, которые рассматривались в рамках исследования, самые высокие средние зарплаты предлагают работодатели Волгограда (почти 54 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (почти 51 тысяча) и Ростова-на-Дону (чуть меньше 50 тысяч рублей). Самая заметная динамика числа вакансий с возможностью удаленной работы за год при этом зарегистрировано в Тюмени (почти на 42%), Омске (на 34%) и Тольятти (на 27%)», — отметили в «Авито Работе».

По данным исследования, среди соискателей дороже всего оценивают себя претенденты на удаленную работу из Тольятти (около 40 тыс. рублей), Иркутска (немного меньше 35 тыс. рублей) и Ульяновска (чуть менее 33 тыс. рублей). Дешевле всего работодателям обойдутся сотрудники в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону: соискатели в обоих городах запрашивают за удаленную работу в среднем 22,6 тыс. рублей.