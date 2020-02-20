Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило банку «Уралсиб» кредитный рейтинг «ВВВ+.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как следует из релиза НКР, оценка собственной кредитоспособности банка находится на уровне «bbb-», при этом санация банка с участием Агентства по страхованию вкладов обуславливает присвоение финучреждению кредитного рейтинга на два уровня выше оценки собственной кредитоспособности в связи с применением фактора экстраординарной поддержки со стороны государства.

Агентство оценивает показатели бизнес-профиля банка как сильные, поясняя, что оценка отражает высокие позиции «Уралсиба» в российской банковской системе, которые, по мнению НКР, сохранятся и в среднесрочной перспективе, несмотря на возможную корректировку баланса по мере выхода банка из-под санации и более агрессивный рост банков с сопоставимыми размерами активов и капитала. Банк также отличает высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование.

Вместе с тем ограничивающее влияние на показатели бизнес-профиля оказывает повышенная концентрация корпоративного кредитования на нескольких крупных кредитных рисках, в том числе связанных с банком. В среднесрочной перспективе в НКР не ожидают дальнейшего роста рисков концентрации, основываясь на текущей динамике показателей, особенно в отношении связанных заемщиков.

Текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс, указывают в НКР. По оценке агентства, капитал банка выдерживает разовое досоздание резервов, которые требуется сформировать по проблемным активам в течение ближайших лет в соответствии с планом финансового оздоровления, без падения показателей достаточности до уровня ниже регуляторных минимумов.

Относительно высокая доля проблемных кредитов компенсируется значительным уровнем резервов, созданных по таким кредитам, говорится в релизе НКР.

В числе прочего агентство отмечает, что на показатели рентабельности банка по МСФО в 2019 году оказывает влияние прибыль в сумме 11,8 млрд рублей от реализации значительного пакета облигаций федерального займа. Аналитики полагают, что в 2020 году на фоне сглаживания эффекта от продажи ОФЗ и досоздания резервов показатели рентабельности капитала по МСФО составят от 5% до 8%.

Также в агентстве считают, что «Уралсиб» сохранит диверсифицированное фондирование и умеренную позицию по ликвидности.



«Банк находится под санацией, и его нынешняя бизнес-модель еще не проходила экономический цикл полностью, что учтено в оценке качества управления», — говорится в релизе НКР.

