Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предлагает не делать обобщающих выводов о доходах россиян на основе отдельных примеров, а разбираться в каждом конкретном случае. Мнение Пескова, который прокомментировал журналистам состоявшуюся накануне беседу Владимира Путина с жителями Петербурга, приводит ТАСС.

В среду во время поездки Путина в Санкт-Петербург к президенту обратилась местная жительница с вопросом о том, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах по повышению доходов граждан.

Президент ответил на вопросы петербуржцев о маленьких доходах в России Сейчас принят целый пакет мер для поддержки семей с детьми, отметил Владимир Путин.

Представитель Кремля признал, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12,13 тыс. рублей в месяц. «Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки», — считает Песков. Он напомнил, что в Кремле «неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения, когда шла подготовка к прямой линии» с президентом. «Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает за полставки, где-то еще что-то», — констатировал представитель Кремля. «Поэтому обобщающих выводов я бы не сделал», — подчеркнул он.

Говоря о низких доходах россиян, Песков обратил внимание на тот факт, что об этом речь шла в послании главы государства Федеральному собранию. «На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа. Вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», — отметил он. Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, как жить на 12,13 тыс. рублей в месяц, назвав его риторическим.



Песков не считает, что вопрос петербурженки Путину был провокацией. «Нет, я не думаю, что провокация», — сказал он. Представитель Кремля пояснил, что «Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам. В данном случае в Санкт-Петербурге, после того как он возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что собрались люди, и он подошел к ним, чтобы пообщаться». По словам Пескова, среди собравшихся была женщина, которая «совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы».