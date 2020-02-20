Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает обязанность представления налоговых деклараций для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения, — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ). Документ был инициирован правительством.

Законопроект исключает обязанность представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). Также проект предоставляет налогоплательщикам, применяющим УСН с объектом налогообложения в виде доходов, право перейти на исчисление налога, уведомив налоговый орган о таком переходе через личный кабинет.

Прибыль российского банковского сектора до налогов достигла в 2019 году 2 трлн рублей С исключением влияния МСФО 9 и результатов банков под управлением УК ФКБС чистая прибыль сектора в 2019 году составила 1,3 трлн рублей против 1,5 трлн в 2018-м.

Для исчисления налога такие налогоплательщики должны проводить расчеты с покупателями товаров с применением ККТ. Налоговая декларация не представляется, а сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных ККТ.

В соответствии с проектом закона по итогам налогового периода налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика направляется уведомление о сумме налога, которую следует уплатить.