Между уровнем благосостояния страны, оцениваемым на основе ВВП на душу населения, и долей страховой премии в сегменте non-life (виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни) в ВВП существует корреляция, о чем свидетельствуют данные по страховым рынкам ведущих стран мира. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

По оценке АКРА, коэффициент корреляции Пирсона между этими показателями за период с 2007 по 2018 год составляет 0,89.

В числе возможных причин существенной корреляции аналитики называют то, что более высокий уровень ВВП на душу населения может быть обусловлен более значительным объемом производственного капитала в экономике. Страхование этого капитала создает дополнительные премии в сегменте non-life, в частности в корпоративном страховании. Соответственно, повышается доля страховых премий в ВВП — так называемый уровень проникновения страхования.

Корреляция может быть связана и со структурой потребления. По мере роста доходов населения доля расходов на приобретение жилья и автомобилей, частную медицину и т. п. растет ускоренными темпами, что приводит к соответствующему росту страховых премий и повышению их доли в ВВП.

«Можно также предположить, что уровень благосостояния и спрос на страхование определяются сходными институциональными факторами, такими как отношение к риску и роль государства в оказании помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Принятие государством на себя функций страховщика может быть экономически неэффективно и сдерживать развитие коммерческого страхования», — отмечается в докладе.

Эксперты АКРА обращают внимание на то, что структура ВВП оказывает влияние на уровень проникновения страхования. В частности, существует отрицательная корреляция между уровнем проникновения страхования и долей природной ренты в ВВП. Этот эффект особенно заметен у стран Персидского залива, и для России это также существенный фактор.

У семи стран из выборки АКРА, включающей в общей сложности 40 стран — наиболее крупных экономик мира по объему ВВП за 2018 год, корреляция между уровнем благосостояния и уровнем проникновения страхования отсутствует, следует из материала. Наряду с относящимися к вышеупомянутому региону Саудовской Аравией и ОАЭ это Нидерланды, Сингапур, ЮАР, Южная Корея и Швеция. По мнению АКРА, отклонение от общей тенденции для этих стран обусловлено особенностями их экономик, систем здравоохранения или страховых рынков. В частности, для Нидерландов, где за счет государства финансируется ограниченный перечень медицинских услуг, характерен большой объем рынка добровольного медицинского страхования. Обратная ситуация наблюдается в скандинавских странах (в Швеции в том числе). В свою очередь страховые компании ЮАР предоставляют защиту от рисков значительному количеству соседних стран, поэтому уровень проникновения страхования в республике существенно выше, чем можно было ожидать исходя из ВВП на душу населения.

Сравнительный анализ с другими странами показал, что текущий уровень проникновения страхования в России в сегменте non-life отстает от своего потенциала примерно в 1,7 раза. «В 2018 и 2019 годах уровень проникновения страхования non-life в России составлял примерно 1%. При этом размер ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, по оценкам МВФ, был равен 25,6 тыс. международных долларов 2011 года. Учитывая корректировку на средний размер природной ренты в рамках оценки по базовой модели, потенциальный уровень проникновения страхового рынка в России в текущей экономической ситуации составляет 1,7%», — говорится в исследовании.

Согласно его данным, динамика фактических и потенциальных долей страховых премий non-life в ВВП в период с 2007 по 2018 год отражает увеличение спреда между ними. «Стагнацию российского страхового рынка, как правило, связывают с негативными изменениями размера располагаемых доходов населения. Однако за указанный 12-летний интервал были периоды роста доходов, что не влекло за собой соответствующего развития страхового рынка», — обращают внимание аналитики.

По оценкам АКРА, помимо уровня доходов существуют долгосрочные институциональные факторы, препятствующие росту рынка страхования в сегменте non-life. Так, низкий уровень страховой культуры населения, принятие государством на себя функций страховщика и отсутствие долгосрочных стратегий развития российских страховых компаний взаимосвязаны.



«Готовность правительства компенсировать потери многих экономических агентов за счет бюджета снижает необходимость управления рисками с помощью рыночных инструментов и повышает налоговую нагрузку на экономику. АКРА полагает, что создание условий для развития частных страховщиков позволит повысить общую эффективность российской экономики», — отмечается в докладе.

