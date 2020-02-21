Одна из самых распространенных нелегальных схем обналичивания материнского капитала заключается в приобретении земельных участков через посредников за процент от суммы материнского капитала — это порядка 150 тыс. рублей, рассказала член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова. Об этом пишут «Известия» . По ее словам, посредники организуют приобретение земельных участков в отдаленных районах, где не ожидается никаких проверок со стороны Пенсионного фонда России (ПФР).

Вторая популярная схема представляет собой заключение договоров займа на приобретение жилья. Заем погашается средствами, перечисляемыми из ПФР, и часть суммы наличными возвращается лицу, получившему маткапитал.

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Также существуют схемы, предполагающие составление фиктивных договоров на реконструкцию имеющихся жилых помещений, ремонтные работы, добавила Серебрякова.

По ее словам, в связи с новой возможностью получения маткапитала — на первого ребенка — может произойти рост числа попыток обналичивания. Через серые схемы капитал обналичивают не от незнания граждан, это осознанные действия и желание получить живые деньги здесь и сейчас, пояснила Серебрякова.