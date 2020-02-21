Герман Греф сделал Сбербанк «конфеткой», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК .



«Возьмем период до Грефа и после Грефа. До Грефа считали, что Сберегательный банк неэффективный. Вы помните, что там отделения даже на обед закрывались. Пришел новый менеджмент, пришел Герман Оскарович — сделал банк «конфеткой», — сказал Силуанов.

Герман Греф стал президентом — председателем правления Сбербанка в 2007 году. До этого он возглавлял Министерство экономического развития и торговли. В первой половине 2000-х это было одно из самых влиятельных министерств в правительстве.