Министр финансов России Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной. Правительство думает над тем, чтобы снизить страховые взносы, которые платит работодатель, но пока не знает, за счет чего компенсировать выпадающие доходы бюджета, заявил министр в прямом эфире РБК .



«Действительно, сегодня страховые взносы, нагрузка на труд — запредельная <…> Это 30% страховых взносов плюс еще 13% налога на доходы физических лиц. Эта нагрузка, которую не увидишь ты в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — отметил министр.

Силуанов напомнил, что несколько лет назад Минфин предлагал налоговый маневр: снижение страховых взносов с 30% до 22% при одновременном увеличении НДС до того же уровня. «Сегодня налоги на труд гораздо выше, чем налоги на капитал. И когда мы выравниваем ставки налогообложения труда, добавленной стоимости и капитала, то мы создаем примерно равные условия», — подчеркнул он. По его словам, именно из-за высоких налогов на труд работодатели в России не хотят платить зарплаты «в белую».

Министр отметил, что самое главное на настоящий момент — найти источники компенсации для снижения страховых взносов. По подсчетам Минфина, снижение ставки на 1% обойдется бюджету более чем в 200 млрд рублей. «Снизить ставки страховых взносов до 20% — это 2 триллиона рублей. Где такие деньги взять?» — сказал Силуанов. Вариант переноса расходов на страхование на граждан в правительстве не обсуждают, заявил он.

При этом министр подчеркнул, что если и снижать страховые взносы, то существенно. «Снизить до 28%? Этого никто не заметит. Если уж снижать, то так, чтобы это дало результат и желание работать в белую», — указал Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что до 2020 года в России действует мораторий на изменение налоговых ставок. Он отметил, что правительство не намерено снижать ставки налогов только потому, что их собираемость выросла. Силуанов обратил внимание на то, что у государства растут расходные обязательства. Так, только на реализацию мер, озвученных в послании президента, по расчетам Минфина, понадобится около 4 трлн рублей до 2024 года включительно.