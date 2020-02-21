Предложения о регуляторных «песочницах», в которых компании смогут протестировать новые технологии перед выходом на рынок, а государство — опробовать новое регулирование и оценить возможные риски, доработало Минэкономразвития: если эксперимент в «песочнице» проходит успешно, продукт или услугу можно использовать по всей стране, пишут «Ведомости» .

Для каждой «песочницы» будет создана отдельная программа, утверждаемая правительством, но участвовать в экспериментах смогут не все: будут лишены такой возможности, например, компании с долгами по налогам и обязательным платежам, предприниматели с непогашенной судимостью по экономическим преступлениям; детальнее всего регулирование проработано в сферах беспилотного транспорта и финтеха, вероятно, для них эксперименты начнутся в первую очередь, говорит представитель Минэкономразвития. Также ведомство исключило гарантию того, что налоговая нагрузка для участников «песочниц» не будет расти, возможно, норма вернется ко второму чтению проекта в Госдуме, сообщил представитель министерства.

Как пояснил представитель ЦБ, эксперименты в сфере финансов будет регулировать Банк России. У регулятора уже есть свои «песочницы» для финансовых технологий, сервисы в них работают в тестовом режиме, без совершения реальных операций с клиентами. Внедрение экспериментальных правовых режимов — это следующий этап развития регулятивной «песочницы».

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По словам экспертов, некоторые технологии достигли уже того уровня развития, когда необходимо массовое тестирование: искусственный интеллект, нейротехнологии и технологии дополненной реальности; должно быть регламентировано вмешательство нейротехнологий в тело человека, а для дополненной реальности нужно урегулировать возможное непреднамеренное вмешательство в частную жизнь.

Также «песочницы» помогут внедрять в повседневную жизнь даже потенциально рискованные решения — именно они дают экономический эффект. Но проект ограничивает возможности малого и среднего бизнеса по участию в экспериментах: нужно много документов, согласований. Единственная возможность для такого бизнеса поучаствовать в них — присоединиться к пилотам крупных компаний; помочь с заявками малому бизнесу могут, например, бизнес-ассоциации, отметили эксперты.