Длинные праздники повлияли на динамику банковского сектора в январе, сообщается в докладе Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2020 года».



«В январе общий кредитный портфель несколько сократился из-за крупных погашений у некоторых банков. Также произошло небольшое снижение клиентских средств, что достаточно характерно для этого месяца с учетом длинных праздников», — отмечается в документе.

Продолжило замедляться розничное кредитование (плюс 0,8%, в декабре предыдущего года — плюс 1%), что может быть связано с мерами Банка России по охлаждению сегмента необеспеченных ссуд и сезонностью.

Корпоративный портфель (включая кредиты нефинансовым и финансовым организациям, кроме банков) сократился на 0,9%. При этом существенное снижение произошло у нескольких крупных банков и затронуло в основном рублевые кредиты финансовым организациям — это могло быть связано с крупными погашениями по ряду заемщиков.

Характерное для начала года снижение вкладов населения составило 1,5%. Также незначительно сократились депозиты и средства организаций (на 0,1%) в связи с крупными выплатами по налогам.

Приток государственных средств в банковскую систему компенсировал сезонный отток средств клиентов. Это, а также снижение объема наличных денег в обращении, связанное с новогодними праздниками, способствовали увеличению профицита ликвидности (3,6 трлн рублей на конец января).