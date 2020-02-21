Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,58% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 106,94 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,76% и равнялся 1 524,2 пункта.

Негативным фактором сегодняшнего дня является резкое падение американских площадок буквально через несколько минут после нашего вчерашнего закрытия, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«К полуночи значительная часть просадки была выкуплена, но сегодня с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в «красной зоне». В минус шла и нефть. Так что откроемся мы сегодня на отрицательной территории», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

Ситуация усугубляется нерабочим понедельником в России, добавляет он, в связи с чем многие трейдеры начнут сокращать длинные позиции, прежде всего маржинальные.

Кроме того, индекс Мосбиржи близко подошел к сопротивлению 3 140 пунктов и фактор «лишнего» выходного не способствует пробитию этого уровня даже при резком улучшении внешнего фона, заключает аналитик.