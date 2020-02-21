Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 12 копеек. На 10:14 мск курс доллара повысился на 2 копейки и составил 64,22 рубля, а евро подорожал до 69,31 рубля (плюс 9 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром ожидается снижение курса рубля. По ее словам, прогнозы повышаются по курсу доллара до 63,8—65 рублей, по курсу евро — до 68,5—70 рублей.

«Вызывает тревогу рубль, который на неплохом внешнем фоне упал к доллару на процент, уйдя выше отметки 64 рубля за доллар. В общем-то рубль двигался в фарватере валют развивающихся рынков и отражал рост доллара к основным мировым валютам. Сопротивлением по-прежнему выступает отметка 64,4, и при нарастании пессимизма пара доллар/рубль вполне может его проколоть. Но пока продавать рубль против доллара страшно, учитывая пик налогового периода на следующей неделе», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.