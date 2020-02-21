Микрокредитная компания «ПрофиМани» исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций, свидетельствует информация на сайте Центробанка.

Как поясняется, Банк России 20 февраля принял решение исключить из государственного реестра МФО сведения об ООО «МКК «ПрофиМани» в связи с неоднократным в течение года нарушением этой компанией требований федеральных законов «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О потребительском кредите (займе)» и иных нормативных актов.

Список претензий ЦБ к «ПрофиМани» включает:

неисполнение компанией в установленный срок обязательных для исполнения предписаний регулятора;

представление компанией информации в отношении заемщиков, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр БКИ, с нарушением срока;

осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком;

невключение в индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) условия о возможности запрета уступки кредитором прав (требований) по договору третьим лицам;

взимание компанией вознаграждения за услуги, которые предоставлялись ею исключительно в собственных интересах и не создавали отдельного имущественного блага для заемщиков;

списание платежей по договорам потребительского кредита (займа) за дополнительные услуги, не указанные в заявлениях на предоставление таких займов и в индивидуальных условиях соответствующих договоров;

отсутствие в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) возможности запрета на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору;

включение в индивидуальные условия договора условий с нарушением требований федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

МКК «ПрофиМани» зарегистрирована в Новосибирске. Ее учредителями (участниками) указаны в ЕГРЮЛ семь физических лиц. Данные реестра юрлиц свидетельствуют о том, что в декабре прошлого года в название и адрес компании вносились изменения.