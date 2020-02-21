В нескольких российских городах проведена спецоперация по задержанию подозреваемых в краже более 3 млн рублей с банковских карт граждан — участников онлайн-лотереи, сообщает пресс-служба МВД России.

«Спецоперация по задержанию подозреваемых в серии краж денежных средств с банковских счетов проведена оперативниками МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии. В Подмосковье и в городе Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы. По предварительным данным, за три месяца ими было похищено свыше 3 миллионов рублей, потерпевшими могут быть признаны около 200 человек», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в октябре прошлого года в УМВД России по Чебоксарам обратился гражданин, со счета которого без его ведома были списаны денежные средства. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выявили схему, по которой действовали злоумышленники. Данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков потерпевших перехватывались на различных сайтах в Интернете. Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие денежные средства товары и услуги на одном из интернет-ресурсов.

«Сотрудники полиции организовали взаимодействие со службой безопасности компании — владельца этого ресурса. Совместные усилия позволили установить одного из предполагаемых организаторов противоправной деятельности, а затем — всю цепочку лиц, вовлеченных в незаконный бизнес», — уточнила представитель ведомства.

При задержании некоторые подозреваемые оказали активное сопротивление. Так, один из них отказался открывать дверь своей квартиры в Ижевске, заблокировав ее крупногабаритной бытовой техникой. Сотрудникам спецподразделений пришлось брать помещение штурмом.

В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, в отношении девяти человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование продолжается.