Минфин РФ предлагает усилить роль Росимущества, перешедшего в январе в ведение министерства, в вопросах приватизации, наделив его функцией отбора организаторов продажи и продавцов государственных активов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в постановление правительства «Об осуществлении отбора юридических лиц для организации от имени РФ продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца». Если ранее процессом заведовало Минэкономразвития, которому прежде было подведомственно Росимущество, то теперь Росимущество будет выполнять такую работу самостоятельно.

Решение о проведении отбора будет приниматься Росимуществом на основании поручений или указаний президента или поручений правительства. Пока такое решение закреплено за Минэкономразвития. Одновременно находящийся выше по иерархии Минфин может получить право представлять в правительство соответствующие предложения в отношении имущества, планируемого к приватизации.