Райффайзенбанк понизил ставки по вкладам.

«Свежий взгляд» (от 100 тыс. рублей) открывается под 5,5—6% (прежде — под 5,8—6,3%), а «Добро пожаловать!» (премиальный) (от 500 тыс. рублей, 7,5 тыс. долларов) — под 4,2—4,4% в рублях (вместо 4,35—4,65%) и под 0,25—0,45% годовых в долларах (до этого — 0,4—0,6%). Срок вкладов — 181 и 366 дней.

Доходность депозита «Свобода действий» (от 50 тыс. рублей, от 31 до 366 дней) составит 1—3,5% годовых (прежде — 1,5—4%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Стабильный рост» (на 31, 91, 181, 366 и 730 дней) оформляется под 1—4,13% (ранее — под 2—4,46%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181 и 366 дней) — под 1—4,07% годовых (прежде — под 2—4,41%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Пополнять можно вклады «Личный выбор» и «Свобода действий».