Банк ДОМ.РФ вводит новые условия кредитования по программе «Военная ипотека».

Так, с 21 февраля участники программы смогут взять кредит с процентной ставкой 8,5% годовых. Ставка снижена по сравнению с ранее действовавшей, следует из сообщения банка, хотя величина снижения не указывается. Напомним, что при запуске банком программы «Военная ипотека» в апреле 2018 года ставка равнялась 9%.

Кроме того, максимальная сумма кредита увеличивается до 2 984 748 рублей. Ранее она составляла 2,75 млн рублей.

Банк ДОМ.РФ предлагает продукт «Военная ипотека» в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС). Она была создана в 2004 году по поручению президента РФ Владимира Путина в целях обеспечения жильем военнослужащих. Каждый участник НИС получает ежегодно от государства более 280 тыс. рублей, за 15 лет сумма поддержки достигает 4,2 млн рублей.

Программа предусматривает погашение кредита за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в накопительно-ипотечной системе. Первоначальный взнос (он составляет 20%) также может быть оплачен за счет отчислений из бюджета в НИС. Срок кредитования по программе — от трех лет. Кредитные средства можно направить на приобретение как готового, так и строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотеки, оформленной в другом банке.



В Банке ДОМ.РФ также напоминают, что в сентябре 2019 года он запустил «Семейную ипотеку для военнослужащих». Ставка фиксируется на уровне 4,9% на весь срок кредита. Получить ипотеку по сниженной ставке могут участники НИС при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма кредита по «Семейной ипотеке для военнослужащих» составляет 4 млн рублей.