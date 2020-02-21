Две компании, связанные с основателем Telegram Павлом Дуровым, ликвидированы в добровольном порядке в Великобритании, сообщает «Прайм», ссылаясь на данные британского госреестра юркомпаний.

Заявления на ликвидацию компаний Telegram UK Holdings Limited и Telegram Systems LLP были удовлетворены 11 февраля. Согласно регистрационным документам, у компаний, контролирующим лицом которых был Павел Дуров, нет каких-либо задолженностей.

В марте прошлого года также в добровольном порядке была ликвидирована связанная с Дуровым Telegram Messenger LLP, которая состояла в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. В ноябре 2018 года была также ликвидирована британская Telegram Open Network Limited.